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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı

01.02.2022 12:19
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı

GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e (54) otomobil çarptı.

GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e (54) otomobil çarptı. Kazada yaralanan Tuncer'in yoğun bakımda tedavi gördüğü, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

Kaza, dün akşam Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen, Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e, M.A.D. (44) yönetimindeki 28 AS 511 plakalı otomobil çarptı. Yolda sürüklenen Tuncer, yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tuncer, ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi süren Tuncer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü M.A.D. de ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı
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Otomobil, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı - Son Dakika


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