Sanayi ve teknoloji uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi - Son Dakika
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Sanayi ve teknoloji uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirilmelerine ilişkin esasları belirledi.

Sanayi ve teknoloji uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirilmelerine ilişkin esasları belirledi.

Bakanlığın, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılabilecek.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday sınava çağrılacak. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava davet edilecek.

Sınav Komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde 70, sözlü sınavın ağırlığı yüzde 30 olmak üzere, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit edecek ve nihai başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapacak. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar giriş sınavı sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 7 gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecek. İtirazlar 5 iş günü içinde karara bağlanacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecek.

Süresi içinde tez sunmayan, ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybedecek ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanacak.

KPSS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:38 Kaynak: AA

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