Sanayi ve Ticaret Bakanı Varank, Nevşehir'e Geliyor
1 saat önce
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Mart Cuma günü Nevşehir'e geliyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank
bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Mart Cuma günü Nevşehir
'e geliyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank 15 Mart Cuma günü Nevşehir'e geliyor. Bakan Varank ilk olarak AK Parti
İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği programda daha sonra ise Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılacak. Daha sonra organize sanayi bölgesinde fabrika ziyaretinde bulunacak olan Bakan Varank, Cuma namazı sonrasında ise Aksaray
'a geçecek. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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