SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE FONKSİYONEL 'GRANOLA PROJESİ' HAYATA GEÇTİ - Son Dakika

SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE FONKSİYONEL 'GRANOLA PROJESİ' HAYATA GEÇTİ

01.04.2021 10:18
SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE FONKSİYONEL 'GRANOLA PROJESİ' HAYATA GEÇTİ, System.String[]

Sanayi ve üniversite iş birliği ile dört adet fonksiyonel granola geliştiren Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr.

Sanayi ve üniversite iş birliği ile dört adet fonksiyonel granola geliştiren Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, ""Şehir ve iş yaşamının yoğunluğu insanları büyük porsiyonlardan ziyade daha sağlıklı atıştırmalıkların tüketimine yöneltmiştir. Projenin amacı daha sağlıklı beslenmeyi hedefleyen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu "Antioksidanlarca ve vitaminlerce Zenginleştirilmiş Fonksiyonel Granola Geliştirilmesi ve Üretimi" proje başlığında sanayi ve üniversite iş birliği ile dört adet fonksiyonel granola geliştirdi. Dokuz ay kadar süren projenin ürünleri martta üretime geçti.

"İNSANLAR BÜYÜK PORSİYONLAR YERİNE ATIŞTIRMALIK TÜKETİMİNE GEÇTİ"

Üniversitenin Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi ve Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından desteklenen projenin hayata geçirilme amacı ile ilgili bilgi veren Dr. Müdüroğlu, "Şehir ve iş yaşamının yoğunluğu insanları büyük porsiyonlardan ziyade daha sağlıklı atıştırmalıkların tüketimine yöneltmiştir. Projenin amacı daha sağlıklı beslenmeyi hedefleyen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu ürünler fonksiyonel gıda olarak bilinmekte ve tanım olarak sağlığa fayda sağlayan gıdaları tanımlamaktadır. Granola; yulaf, bal, kuruyemişler gibi sağlıklı gıdaların bir arada olduğu dengeli bir üründür.  Proje kapsamında; granolaların içerisine koyulan ekstraktlar, ileri analitik analizler laboratuvarında keşfedilmiş ve ileri teknoloji ile moleküler saflaştırma üretim birimlerinde üretildi" dedi.

Dr. Müdüroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Granolaların farklı vitaminlerce ve bitkisel bileşenlerce zenginleştirilip fonksiyonel hale getirilmesi projesini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Hafızayı güçlendirmeyi hedefleyen, savunma sistemimizin daha sağlıklı olmasını hedefleyen ya da multi vitamin takviyeli granolalar üreterek sağlıklı atıştırmalıklar pazarına katkı sağlamak istedik."

4 ÇEŞİT FONSKİYONEL GRANOLAProje kapsamında şu anda dört çeşit fonksiyonel granola geliştirildiğini belirten Aynur Müdüroğlu, "Biberiye ve zeytinyaprağı ile zenginleştirilmiş zinde granola, zerdaçal özü (curcumin) içeren zerdemiks granola, mor meyve ve sebzeler ile zenginleştirilmiş mor granola ve kalsiyum magnezyum içeren vitamin ve mineralli granola olmak üzere birbirinden farklı özelliklerde dört çeşit üretim gerçekleştirdik. Ürünlerimizin her birinin ihtiyaç doğrultusunda üretilmesi konusunda hassas davrandık. Şu ana kadar biberiye ve zeytinyaprağı ekstraktı ilave edilmiş herhangi bir granola satışı bulunmamaktadır. Diğer ürünlerimize benzer bazı ürünler piyasa da bulunsa da fonksiyonel olmasına neden olan içerik ve miktarı ayrıca ürünleri pişirme ısısı gibi bazı teknik özellikler bakımdan bakıldığında oldukça farklıdır" diyerek yeni ürünler geliştirme konusunda da çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynur Müdüroğlu, üretilen her bir ürünün güçlü antioksidanlar, zeytin yaprağı ekstraktı, curcumin maddesi, antosiyanin, C vitamini ve Magnezyum olmak üzere farklı içeriklere sahip olduğunu ve bu maddelerin doza bağlı olarak nörolojik hastalıklar, cilt hastalıkları, kanser, ülser, bağırsak hastalıkları, tansiyon, diyabet, karaciğer, böbrek, kemik erimesi gibi rahatsızlıkları engelleyici nitelikte olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE FONKSİYONEL 'GRANOLA PROJESİ' HAYATA GEÇTİ
SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE FONKSİYONEL 'GRANOLA PROJESİ' HAYATA GEÇTİ

Nişantaşı Üniversitesi, Rehabilitasyon, Üniversite, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE FONKSİYONEL 'GRANOLA PROJESİ' HAYATA GEÇTİ - Son Dakika


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