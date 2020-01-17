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“Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”
13 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 18'incisi İznik'te gerçekleştirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 18'incisi İznik'te gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28
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