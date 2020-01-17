“Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek” - Son Dakika Ekonomi

“Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”

13 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 18'incisi İznik'te gerçekleştirildi.

“Sanayi yatırımları Bursa’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek”, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 18'incisi İznik'te gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İznik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28 
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