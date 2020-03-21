Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, daha önce endu¨stri ve sanayi bo¨lgelerine yapılacak ins¸aatların denetiminde go¨rev alan yapı

denetim kurulus¸ları, 4708 sayılı Kanun kapsamında yapı denetim hizmet bedelinde yüzde 75 indirim

uyguluyordu.

Ancak yüzde 75 oranındaki bu indirim zorunlulugˆunun, yapı denetim kurulus¸larını sanayi yapılarını denetleme

go¨revinden kac¸ınmaya yo¨nelttigˆi ve bunun sanayi yatırımlarının aksamasına yol ac¸tıgˆı görüldü.

Bunun üzerine C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgˆınca yapılan tespitler sonucu, kanun degˆis¸ikligˆi ile bu oranın daha makul seviyelere c¸ekilmesinin o¨nu¨nu¨n

ac¸ılabilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapıldı.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un

c¸es¸itli hu¨ku¨mlerinde 14 Şubat 2020 tarihli ve 7221 sayılı Cogˆrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı

Kanunlarda Degˆis¸iklik Yapılması Hakkında Kanun ile degˆis¸ikligˆe gidildi.

Bu kapsamda yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle sanayi yapılarındaki yapı denetim hizmet bedelini belirleyen oran yeniden belirlendi.

Buna go¨re, endu¨stri bo¨lgelerinde yüzde 20, organize sanayi bo¨lgeleri, serbest bo¨lgeler, teknoloji gelis¸tirme bo¨lgeleri ve sanayi siteleri onaylı sınırı ic¸erisinde yer alan yapılarda ise indirim yüzde 35 olarak uygulanacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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