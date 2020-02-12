Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.