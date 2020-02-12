Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor - Son Dakika Ekonomi

Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor

30 dakika önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor, System.String[]

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:04 
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