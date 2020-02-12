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Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor
30 dakika önce
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:04
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