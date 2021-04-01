Sanayici Cemil Alevli Vefatının 49'uncu yılında törenlerle anıldı - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu, efsane sanayici merhum Cemil Alevli vefatının 49'uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören kurucusu olduğu GKV Özel Okullarında gerçekleşirken, ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma gerçekleştirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu örnek sanayici Cemil Alevli ölümünün 49'uncu yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında Covid-19 önlemleri alınarak törenlerle anıldı. Anmaya GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli kurulu üyeleri Osman Kıratlı ve Ali Çayırlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen ilk törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, Cemil Alevli'nin yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri anlatırken GKV'li öğrencilerde merhum Cemil Alevli'nin yaşamından kesitler anlatan bir oratoryo sahneledi. Cemil Alevli'nin geçlere yönelik mektubu okunurken, minik öğrenciler de üzerlerindeki siyah renkli kostümlerle sergiledikleri danslarla dikkat çekti. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta Cemil Alevli'nin mezarı başında da bir tören düzenlenerek merhum dualarla anıldı.

Cemil Alevli'nin eseri GKV 57. yılında

Cemil Alevli'nin temellerini atarak kuruluşunu gerçekleştirdiği GKV Özel Okullarının Gaziantep ve Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını ve bu süreçten bu yana Nüket Ersoy başkanlığında GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulunun destekleriyle Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumu olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Merhum Cemil Alevli'nin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına, Gaziantep'e ve ülkemize kazandırdıklarının ticari bir başarının çok ötesinde olduğunu belirtti. Tiryaki yaptığı açıklamada, "Merhum Cemil Alevli ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi Gaziantep'in en itibarlı eğitim kurumu haline getiren kurumsal kültürümüz, yerel ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür. Cemil Alevli'nin 'Sıradan bir insan olmak kolay, iyi bir insan olmak zordur. Mükemmellik büyük çaba gerektirir' sözünü şiar edinerek şehrimizin sadece eğitim alanında kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de çaba göstermeye devam ediyor ve bu alanda örnek olmayı sürdürüyoruz. 57 yıldan bu yana sıra gelen vizyonumuz ve başarılarımızla örnek alınan ve her geçen yıl güçlenen bir eğitim kurumu olmaya devam ediyoruz. Yarım asrı aşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını geleceğe taşımak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Cemil Alevli'yi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Cemil Alevli'nin hayat hikayesi

Cemil Alevli, 17 Ekim 1901 yılında Gaziantep'te doğdu. Babası Alevli oğullarından Mustafa Remzi Efendi, annesi İbrahim Beşezade Sait Ağanın kızı Hatice Hanımdır. Cemil Alevli eğitim hayatına Fatma Hoca aldığı derslerle başlar. Bu dönemde Arap alfabesini ve Kuran-ı Kerimi öğrenir. Daha sonra Balıklıda bulunan Mahmudiye Okulunu ve ardından Numune Rüştiyesini bitirerek diplomasını alır. Cemil Alevli eğitim hayatını lise düzeyinde eğitim veren ve daha sonra adı Ticaret İdadisi olarak değiştirilen Aynül Marif'te sürdürür.

Gaziantep savunmasında görev aldı

Gaziantep Savunması yıllarında 19 yaşında olan Cemil Alevli bir müddet Balıklı Cephesinde görev yapar. Daha sonra kentte bulunan çocuk ve kadınların Tekirsin köyüne nakledilmesi görevi verilir ve bu kafilenin savaş bitene kadar güvenlik sorumluluğu Cemil Bey tevdi edilir. Kurtuluş Savaşından sonra özellikle Gaziantep harabe bir şehir haline gelmiş, uzun süren mücadele sonucu düşman topları kenti önemli ölçüde tahrip etmiştir. O dönemlerde birçok sanat dalı azınlıkların elindedir ve savaş sırasında bunlar Antep'ten ayrılmıştır. Gaziantep'in kalkınmasında görev almak üzere Avrupa'da yüksek öğrenim yaptırılmak için Gaziantep'ten 5 genç seçilir ve Özel İdare tarafından Almanya'ya gönderilir. İşte bu beş gençten birisi de Cemil Alevlidir. Cemil Alevli 1922 yılında tekstil öğrenimi görmek üzere Almanya'ya gider. Almanya'da eğitim hayatını sürdürürken burada birçok alanda gördüğü gelişmeleri makale haline getirerek "Almanya'dan Mektuplar" başlığıyla kaleme alır ve Gaziantep'e gönderir. Bu makaleleri Gazisancak Gazetesinde yayınlanır. Cemil Alevli Almanya'daki yükseköğrenim hayatını başarıyla tamamlayarak edindiği bilgi ve deneyimleri uygulamak üzere Gaziantep'e döner. 1926 yılında İstanbul hakimlerinden Mehmet Ali Kavadar'ın kızı Mehlika Hanımla evlenir. Bu evlilikten Oktay, Nüket ve Ayla adında üç çocuğu dünyaya gelir. Çocuklarının eğitimine büyük önem veren Cemil Alevli onların en iyi şartlarda eğitilmeleri için bütün imkanlarını seferber ederek çocuklarının da toplumsal kalkınmada birer nefer olmasını sağlar.

Gaziantep'in ilk entegre fabrikasını kurdu

Çocukluk yıllarından itibaren onun en büyük ideali Gaziantep'te bir mensucat fabrikası kurmaktı. Bu ideal zaman içerisinde adeta onun yaşama nedeni haline gelir. Bu idealini hayatiyete geçirmek için önemli miktarda sermaye gerekmektedir. Cemil Alevli değişik iş kollarında 7 yıl süren ticaret hayatına başlar. Bu süreç içerisinde fabrikayı kurmak için gerekli sermayeyi oluşturur ve karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen 1932 yılında Gaziantep'te Velic iplik fabrikasını kurarak bir ilke imza attı. Bu fabrika kentimizde kurulan ilk fabrika olduğu gibi bugünkü tekstil sanayinin önderliğini yapmıştır. Kurulan fabrika ilk dönemlerinde adeta bir halk eğitim merkezi gibi çalışır, bu alanda kalifiye eleman bulunmadığı için Velic İplik Fabrikası çalışan işçilere iş öğreten bir okul gibi eğitim verir. Günümüzde faaliyette bulunan bir çok tekstil fabrikasının usta ve usta başı statüsündeki elemanları o dönemlerde Velic İplik Fabrikasında yetişir. Cemil Alevli, toplumsal kalkınma ve dayanışmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak maksadıyla kurulan bazı derneklerde görev aldığı gibi, Kızılay ve Türk Ocağının da uzun süre üyeliğini yaparak çalışmalarına önemli destekler sağlar. Cemil Alevli uzun yıllar da Belediye şehir meclis üyeliği yapmıştır . 1927 yılından beri üyesi olduğu Gaziantep Ticaret Odası başkanlığını ve meclis başkanlığını da başarıyla yürütmüş olan Cemil Alevli, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının dünya piyasalarına açılmalarında önderlik görevi üstlenmiştir. Onun yaşamı, çalışmaları, başarıları ve ilklere attığı imzalar bütün müteşebbislere örnek olmuştur.

Örnek bir siyaset adamı olmayı başardı

Cemil Alevli, özel yaşamında ve iş hayatında ki başarılarını siyasi yaşamında göstererek,Gaziantep'in her alandaki sorunlarının çözümü için önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle 1943 yılında Gaziantep'e Havaalanı yapılması için harekete geçmiş, bu projenin hayatiyete geçirilmesi için kampanya başlatarak hiçte küçümsenemeyecek bir bağışla Gazianteplilerin kampanyayı desteklemesini sağlamıştır. Kampanyada toplanan paralarla alınan arazi Özel İdareye devredilerek özel idare desteğiyle de 1944 yılında Gaziantep Havaalanı hizmete sokulmuştur. O tarihlerde ulaşım sadece stabilize bir kara yolu ile sağlanmaktaydı. Gerek il başkanlığı döneminde gerekse parlamenterliği döneminde özel uğraşlar vererek 1953 yılında faaliyete geçen demir yolu hattının Gaziantep, Karkamış güzergahından geçmesini sağlayarak, hava, kara ve demiryolu taşımacılığının bu kentte başarıya ulaşmasında etkin rol oynamıştır. 1946-1950 yılları arasında Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Cemil Alevli, kara, hava ve demir yolu ulaşımıyla ilgili olduğu kadar, devlet yatırımlarının Gaziantep'e yapılması yönünde ki çalışmalara da imza atarak Tekel'in genişletilmesi, kara yollarının geliştirilmesi, eğitim alanında önemli hamlelerin başlatılması gibi kenti yakından ilgilendiren sorunlara çözümler üretmiş ve bu alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirmiştir.

Eğitime katkısı

Cemil Alevli için eğitim milli kalkınmanın ve Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine giden başarının yoludur. Bunun içindir ki o eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, birçok okula maddi yardımlarda bulunmuş ve ilk defa 1952 yılında Yazıcık semtinde Mehlika Alevli İlkokulu'nu, 1963 yılında da Karşıyaka semtinde 20 bin metrekare alan üzerine Adsız İlkokulunu yaptırmıştır. Mütevazı bir kişiliğe sahip olan Cemil Alevli birçok alanda ki hizmetlerinin kamuya yansımasına izin vermediği gibi yaptırdığı okullara da isminin verilmesini istememiş, bu tür hizmetlerin millete vefa borcu olduğu düşüncesini savunmuştur. Vefatından sonra adsız ilkokulu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cemil Alevli İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. Yabancı dil ve çağdaş eğitiminin önemine inanan Cemil Alevli 1963 yılında Özel Gaziantep Koleji'ni kurmuş, tüm hayatını bu projenin gerçekleşmesine vakfetmiştir. Çok büyük emek ve fedakarlık isteyen böyle bir çalışmayı bir grup gönüllü maarif sever Gazianteplinin katkılarıyla başarıyla tamamlayarak Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandırmıştır. - GAZİANTEP