Sanayici çiftin fabrikasında üretilen raflar 74 ülkede kullanılıyor

Bursa'da 27 yıldır faaliyet gösteren fabrikada üretilen raf sistemleri, 3 kıtada 74 ülkeye satılıyor.

Vedat ve Sevgi Saygın çiftinin Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikasında otomatik makinelerde soğuk metal şekillendirme yöntemiyle imal edilen raf sistemleri, elektrostatik toz boya hattında robotlar tarafından boyanıyor.

Hattaki 5 farklı operasyonun ardından son halini alan raflar, mağaza, market ve depolarda kullanılmak üzere pazarlanıyor.

Fabrikada aile ortamı oluşturan Saygın çifti, her sabah mesaiye çalışanlarla tokalaşarak başlıyor. İnsan odaklı üretimin merkeze alındığı tesiste, sık sık kültür sanat faaliyetleri, personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinlikler gerçekleştiriliyor.

"Ürünlerimizin yüzde 70'lik kısmını ihraç ediyoruz"

Vedat Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın 1993'te kurulduğunu, ilk yıllarda market ve mağaza ekipmanları ürettiklerini söyledi.

Daha sonra endüstriyel raf sistemleri üretimine başladıklarını belirten Saygın, şöyle devam etti:

"Sadece mağaza ve marketler değil eczane, kırtasiye gibi perakende satışların olduğu tüm mağazalara hitap eden üretimlerimiz var. Genelde yurt dışı ağırlıklı çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70'lik kısmını 74 ülkeye ihraç ediyoruz. İhracatımızın 3'te birini Avrupa ülkelerine, 3'te birini Sahraaltı Afrika ülkelerine, kalan kısmını da Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerine yapıyoruz."

Saygın, 125 kişiyi istihdam ettiklerini, yeni yatırımlarla bu sayının ciddi oranda artacağını dile getirdi.

Ar-Ge'ye önem vererek müşterilerden gelen talepler doğrultusunda sürekli yeni ürünler tasarladıklarını anlatan Saygın, "Endüstriyel raf sistemlerinde ileriye dönük daha otomasyonlu sistemlere yönelmeyi düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile çalışmalarımız mevcut. Yurt dışında bir firmayla da bu konuda ortak bir çalışmamız var." dedi.

Saygın, eşiyle aynı fabrikayı yönetmeyi şans olarak gördüğünü ifade etti.

Aile ortamını işte de yakaladıklarını söyleyen Saygın, şöyle konuştu:

"Eşime çevresinden eşle çalışmanın birtakım sıkıntılara sebep olacağı konusunda söylemler yapılmış fakat biz çok mutlu ve başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Ben her işletmeye, her üretim aşamasına ya da diğer çalışmalara kadın elinin değmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim erkekler olarak göremediğimiz bazı detayları yaratılışları gereği kadınlar görebiliyor. Bu da benim için bir şans."

"Birbirimizi tamamlayan özelliklere sahibiz"

Sevgi Saygın da çevreye, insana, teknolojiye ve yenilikçiliğe değer vererek dünya çapında kurumsal bir marka olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Kendine ait tekstil firmasını 24 yıl işlettikten sonra eşiyle çalışmaya başladığını belirten Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığı ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilciliği görevlerini de sürdürdüğünü ifade etti.

Saygın, şunları kaydetti:

"Eşimle çalışmaya başladıktan sonra çok doğru bir iş yaptığıma karar verdim çünkü birbirimizi tamamlayan özelliklere sahibiz. İş hayatında da birbirimizi her anlamda tamamlıyoruz. Firmamızı profesyonel bir şekilde yönetiyoruz. Bir genel müdürümüz, deneyimli ve profesyonel ekibimiz var. Sistem yönetimi prensiplerine göre yönetilen bir firma. Genel müdürümüz, eşim ve ben bütün olaylarda birlikte karar alıyoruz, birlikte sevk ve idare ediyoruz. Eşimle iş hayatında 5'inci yılım ve bunun hiçbir zorluğunu yaşamadım. Burada olaylara hep çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Dolayısıyla işi eve de taşımıyoruz."