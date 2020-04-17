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Sanayici içerde yüzde 80 dışarda yüzde 85 daraldı
1 saat önce
EBSO'nun COVID-19 sürecinin üyelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği ankete katılan sanayiciler, ekonomide iç ve dış talebin aynı anda bu kadar daraldığı bir dönemi ilk kez yaşadıklarını belirtti.
EBSO'nun COVID-19 sürecinin üyelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği ankete katılan sanayiciler, ekonomide iç ve dış talebin aynı anda bu kadar daraldığı bir dönemi ilk kez yaşadıklarını belirtti.
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17.04.2020 02:42:22. #1.13#
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