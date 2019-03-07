"Sanayici için aş ve iş öncelikli görev"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayiciler olarak attığımız her adımda 'Önce Türkiye' diyoruz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayiciler olarak attığımız her adımda 'Önce Türkiye' diyoruz. Ülkemizin toplumsal refahı ve barışı için AŞ ve iş üretmeyi hep öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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