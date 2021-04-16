Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı - Son Dakika

Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı

16.04.2021 12:35
Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı, System.String[]

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, sağlıktan lojistik alanına kadar birçok sektörde kullanılan basınçlı ve vakumlu torbaların üretimini otomatik olarak gerçekleştirebilen makine tasarladı.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, sağlıktan lojistik alanına kadar birçok sektörde kullanılan basınçlı ve vakumlu torbaların üretimini otomatik olarak gerçekleştirebilen makine tasarladı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdilli ve Elektrik Bölümü Öğr. Gör. Hilmi Yanmaz, basınçlı ve vakumlu torba üretimi yapan bir sanayicinin, üretim sürecini hızlandıracak ve maliyeti düşürecek bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine, bu ihtiyacı karşılayacak yeni bir makine geliştirmek için yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlattı. Öncelikle sahada çalışma yaparak geleneksel imalat sürecini izleyen Özdilli ve Yaman, mevcut tecrübe ve belirlenen hedefleri birleştirerek, imalat sürecini kısaltacak ve maliyeti düşürecek otomatik bir makinenin 3D tasarımını yaptı. Daha sonra, Çorum Teknokent'te çalışmaları bulunan Öğr. Gör. Yanmaz'ın E-chip firmasında, mühendislik analizleri gerçekleştirilen yeni model makinenin bir prototip imalatı yapıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdilli, yaptığı açıklamada, YÖK tarafından ihtisaslaşma alanı "makine ve imalat teknolojileri" olarak belirlenen Hitit Üniversitesi olarak, imalat sektöründe sanayicilerin ihtiyaç duyduğu sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarını ifade ederek bu doğrultuda birçok sektöre önemli kazanımlar sağlayacak yeni bir makine yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Basınçlı ve vakumlu torbaların hava, kara ve deniz taşımacılığında yükün muhafazası, yiyeceklerin bozulmasını önlemeye yönelik vakum oluşturulan çantalar, sağlık sektöründe boyun ve diz destek amaçlı yararlanılan şişme yastıklar, şişme araç ve yatakların üretiminde kullanıldığına işaret eden Özdilli, "Tasarlanan makineyle basınçlı ve vakumlu torbaların plastik valfler kullanılarak kaynatılması için yaygın olarak kullanılan plastik kaynak yöntemini, kesme, delme ve plastik kaynatma aşamalarının tümünü yapabilen ve otomasyon sistemi entegre edilmiş tek bir 'Otomatik Valf Kaynatma Makinesi' yaptık" dedi.

"Üretim süresi 3 kat, hatalı ürün sayısı 2 kat azaldı"

Söz konusu torbaların üretim sürecinde kesme, delme ve plastik kaynak işlemlerinin, geleneksel yöntemlerle yapılmasının birçok dezavantajı bulunduğunu dile getiren Özdilli, "Özellikle üretim hızı, ürün kalitesi ve ekonomik yönlerden dezavantajlar oluşturmaktadır. Üretim süresi yaklaşık 3 kat kısalırken, hatalı ürün sayısının 2 kat azalabileceği tespit edildi. Üretilen makine sayesinde, çok sayıda insan gücü ihtiyacı gerektiren süreç, bu süreçleri kontrol eden bir personel ile gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Özdilli, geliştirdikleri makinenin 60 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Bizim makinanın, üretim hızı ve kolaylığı dikkate alındığında ticari olarak da değerlendirilebileceği düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Makinenin ticari satışını yapmak için tanıtım yapmayı planladıklarını kaydeden Özdilli, "Tasarımda Programming Logic Controller ve pnömatik sistem kullanılarak gelişen teknolojiye uygun hale getirdiğimiz makinenin, statik analizleri tamamlandı. Makineyi daha da geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra ticari satışı için tanıtımını yapacağız" diye konuştu. - ÇORUM

Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı
Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı
Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı

Hitit Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Çorum, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayici istedi, akademisyenler birçok sektörde kullanılan makine tasarladı - Son Dakika Ekonomi


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