Sanayici Kamil Şerbetçi'nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayi Odası'nın 1990-1998 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan merhum Kamil Şerbetçi'yi vefatının 22. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.



Ünverdi yayımladığı mesajında 2 Mayıs'ın merhum Kamil Şerbetçi'nin vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, GSO'nun İkinci Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan sanayici Kamil Şerbetçi'nin, GSO ve Gaziantep için yaptığı hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Sanayiciler olarak dün olduğu gibi bugün de her koşulda devraldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Adnan Ünverdi mesajında, "Kent ve ülke ekonomisi için öncü adımlar atan merhum Kamil Şerbetçi'nin odamızın bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunuyor. Merhum Kamil Şerbetçi, Gaziantep sanayisine vizyonuyla büyük katkılar sağlayarak yön vermiştir. Bizlere düşen görev de Kamil Şerbetçi ve diğer sanayici büyüklerimizin bizlere bıraktığı bu vizyonu geliştirerek günün koşullarında her alanda en iyisini yapmak suretiyle şehrimizi ve ülkemizi yarınlara taşımaktır. Bu duygularla Merhum Kamil Şerbetçi'yi aramızdan ayrılışının 22. yılında bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, Şerbetçi ailesine, yakınlarına, çalışanlarına ve tüm Gaziantep sanayisine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Kamil Şerbetçi kimdir



10 Haziran 1947 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını kaybetti. - GAZİANTEP