Son Dakika Haberleri: Sanayici, ‘oyuna girmekten kaçan’ bankalara öfkeli

Sanayici, ‘oyuna girmekten kaçan’ bankalara öfkeli

6 dakika önce

İSO Başkanı Bahçıvan, "Bu dönemi dalgakıranın arkasında geçirip sanayiciyi dalgalara atan bankalar göze batıyor.

Sanayici, ‘oyuna girmekten kaçan’ bankalara öfkeli, System.String[]
İSO Başkanı Bahçıvan, "Bu dönemi dalgakıranın arkasında geçirip sanayiciyi dalgalara atan bankalar göze batıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 

Ekonomi
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