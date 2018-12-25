Sanayici, ‘oyuna girmekten kaçan’ bankalara öfkeli
6 dakika önce
İSO Başkanı Bahçıvan, "Bu dönemi dalgakıranın arkasında geçirip sanayiciyi dalgalara atan bankalar göze batıyor.
İSO Başkanı Bahçıvan, "Bu dönemi dalgakıranın arkasında geçirip sanayiciyi dalgalara atan bankalar göze batıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03
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