Sanayici, Uludağ OSB'nin çağrısına destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayici, Uludağ OSB'nin çağrısına destek verdi - Son Dakika

Sanayici, Uludağ OSB'nin çağrısına destek verdi

6 saat önce

İstihdamın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için taşın altına elini koyan Uludağ Organize Bölgesinin, ayrıca başlattığı 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesine de sanayiciler tam destek verdi.

Sanayici, Uludağ OSB'nin çağrısına destek verdi, System.String[]

İstihdamın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için taşın altına elini koyan Uludağ Organize Bölgesinin, ayrıca başlattığı 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesine de sanayiciler tam destek verdi.


Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye destek verdi. Korona virüs salgını sebebiyle istihdamın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Uludağ Organize Bölgesi, işverenlerin yanı sıra çalışanlar için de örnek projelere imza atıyor. 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesini hayata geçiren Uludağ OSB, Ramazan ayı öncesi işverenlerin çalışanlara erzak ve temizlik malzemesi yardımına öncülük etti. Özenle hazırlanan kutuları çalışanlara takdim eden Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma kampanyası çerçevesinde devleti ve milletiyle el ele vererek, gerçekleşen salgın hastalıkla mücadeleye bizler de katkı sunmak istedik. Üretimin devamlılığı adına büyük önem taşıyan, ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz, çalışma arkadaşlarımızla medeniyetimizin ve kültürümüzün bir yansıması olarak yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olma kararlılığımızı gösteren bir projeyi başlattık. Bu proje ile sanayicilerimiz öncelikle kendi işletmelerinde çalışanlar için erzak desteği başlattı. Milli Mücadele'yi Cumhuriyet'le taçlandıran ecdadımızın inanç, azim ve vatan sevgisiyle, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümü olan 23 Nisan günü akşam 21.00'da evlerinde İstiklal Marşını okuyacak olan çalışma arkadaşlarımıza Türk bayrağı hediye ediyoruz" diye konuştu.


"Dünyanın geçtiği zor süreçte Türk milleti olarak kendi içinde dayanışmaya sahip olan bir aileyiz" diyen Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Uludağ OSB'nin yapmış olduğu çalışmaları takdirle izliyoruz. Bölgedeki sanayileşmenin düzene girmesi, sanayicinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda birçok çalışmaya imza atıldı. Gıpta edilen ülkelerin bir maske ile sağlık sisteminin çöktüğüne şahit oluyoruz. Biz kendi içimizde sanayicimizle dayanışma içerisinde olduğumuz da bizim başaramayacağımız zorluk yoktur" dedi.


HMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kılıç ise, "Bilindiği üzere hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Millet olarak bu gibi zorluklara tarihten gelen bir alışkanlığımız var. Milli dayanışma ve inancımız gereği durumu olanların ihtiyacı olanlara yardım etmesiyle aştık. Böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm çalışanlarımızın yanında olacağız. Kesinlikle onları yarı yolda bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Türkiye, Uludağ, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:02 Kaynak: İHA

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