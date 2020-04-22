Sanayici, Uludağ OSB'nin çağrısına destek verdi - Son Dakika

Sanayici, Uludağ OSB'nin çağrısına destek verdi

Uludağ OSB'nin 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesine sanayiciden tam destek

BURSA - İstihdamın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için taşın altına eline koyan Uludağ Organize Bölgesi, ayrıca başlattığı 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesi de sanayiciler tam destek verdi.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye destek verdi. Korona virüs salgını sebebiyle istihdamın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için çalışmalar her gün bir yenisini ekleyen Uludağ Organize Bölgesi, işverenlerin yanı sıra çalışanlar içinde örnek projelere imza atıyor. 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesini hayata geçiren Uludağ OSB, ramazan ayı öncesi işverenlerin çalışanlara erzak ve temizlik malzemesi yardımına öncülük etti. Özenle hazırlanan kutuları çalışanlara takdim eden Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma kampanyası çerçevesinde devleti ve milletiyle el ele vererek gerçekleşen salgın hastalıkla mücadeleye bizlerde katkı sunmak istedik. Üretimin devamlılığı adına büyük önem taşıyan, ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz, çalışma arkadaşlarımızla medeniyetimizin ve kültürümüzün bir yansıması olarak yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olma kararlılığımızı gösteren bir projeyi başlattık. Bu proje ile sanayicilerimiz öncelikle kendi işletmelerinde çalışanlar için erzak desteği başlattı. Milli Mücadele'yi Cumhuriyet'le taçlandıran ecdadımızın inanç, azim ve vatan sevgisiyle, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem!' diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yıl dönümü olan 23 Nisan günü akşam 21.00'da evlerinde istiklal marşını okuyacak olan çalışma arkadaşlarımıza Türk bayrağı hediye ediyoruz" diye konuştu.

Dünyanın geçtiği zor süreçte Türk milleti olarak kendi içinde dayanışmaya sahip olan bir aileyiz diyen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Uludağ OSB'nin yapmış olduğu çalışmaları takdirle izliyoruz. Bölgedeki sanayileşmenin düzene girmesi, sanayicinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda birçok çalışmaya imza atıldı. Gıpta edilen ülkelerin bir maske ile sağlık sisteminin çöktüğüne şahit oluyoruz. Biz kendi içimizde sanayicimizle dayanışma içerisinde olduğumuz da bizim başaramayacağımız zorluk yoktur" dedi.

HMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kılıç ise, "Bilindiği üzere hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Millet olarak bu gibi zorluklara tarihten gelen bir alışkanlığımız var. Mili dayanışma ve inancımız gereği durumu olanların ihtiyacı olanlara yardım etmesiyle aştık. Böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm çalışanlarımızın yanında olacağız. Kesinlikle onları yarı yolda bırakmayacağız" şeklinde konuştu.