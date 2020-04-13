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Sanayici üretim için korona testi istiyor
1 saat önce
Kocaeli'ndeki organize sanayi bölgeleri (OSB), üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışanların COVID-19 taramasından geçirilmesi talebinde bulundu.
Kocaeli'ndeki organize sanayi bölgeleri (OSB), üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışanların COVID-19 taramasından geçirilmesi talebinde bulundu. 14 OSB'nin ortak talebinde, test sonrasında gerekli önlemlerin alınarak üretime devam edilmesinin önemine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:55
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