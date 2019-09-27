Sanayici ve akademisyenler işbirliği için bir araya geldi
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Bursalı sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşan 'Gönüllü Hizmet Platformu'nun ilk toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde yapıldı.
Bursalı sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşan 'Gönüllü Hizmet Platformu'nun ilk toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçek anlamda çalışmaya başlaması için kolları sıvadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:26
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