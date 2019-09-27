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Sanayici ve akademisyenler işbirliği için bir araya geldi

41 dakika önce

Bursalı sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşan 'Gönüllü Hizmet Platformu'nun ilk toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Sanayici ve akademisyenler işbirliği için bir araya geldi, System.String[]

Bursalı sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşan 'Gönüllü Hizmet Platformu'nun ilk toplantısı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçek anlamda çalışmaya başlaması için kolları sıvadıklarını söyledi.

Uludağ Üniversitesi, Rektör, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:26 
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