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Sanayici 'yerli makine' için göreve hazır

1 saat önce

Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı makine ve takım tezgahı ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren sanayiciler, bu alanda yerlilik oranının artırılmasına yönelik çabalara destek verecek.

Sanayici 'yerli makine' için göreve hazır, System.String[]
Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı makine ve takım tezgahı ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren sanayiciler, bu alanda yerlilik oranının artırılmasına yönelik çabalara destek verecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 
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