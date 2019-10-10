Sanayiciden Barış Pınarı'na tam destek

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantepli sanayiciler olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güney sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini açıkladı.



Suriye'nin barışı için de önemli



Vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin birlik ve beraberliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği için ciddi tehdit unsuru olan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı harekatını destekliyoruz. Türk askeri hiçbir zaman işgalci olmamış, gittiği her yere barış ve huzur getirmiştir. Türkiye olarak amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı ile birlikte oluşturulacak olan güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacılar ülkelerine kolaylıkla dönecektir. Dolayısıyla bu harekat Türkiye'nin güvenliği için önemli olduğu kadar, Suriye'ye barış ve huzurun gelmesine de katkı sağlayacaktı" dedi.



OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak şöyle devam etti:



"Türk milletinin şanlı tarihi zaferlerle doludur. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi kahraman Mehmetçiğimizin bu harekatı da büyük bir zaferle tamamlayacağına olan inancımız tamdır. Allah, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin." - GAZİANTEP