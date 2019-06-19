Sanayiciden “Ben Okudum, Sen de Oku” kampanyası

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15 dakika önce
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında dayanışma kültürünün benimsenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:23
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında dayanışma kültürünün benimsenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında, Bursa
'da yaşayan çocukların okuduğu kitaplar Türkiye
'nin çeşitli bölgelerindeki köy okullarına gönderilecek.
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