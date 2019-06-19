Son Dakika Haberleri: Sanayiciden “Ben Okudum, Sen de Oku” kampanyası
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Sanayiciden “Ben Okudum, Sen de Oku” kampanyası

15 dakika önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında dayanışma kültürünün benimsenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Sanayiciden “Ben Okudum, Sen de Oku” kampanyası, System.String[]
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında dayanışma kültürünün benimsenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında, Bursa'da yaşayan çocukların okuduğu kitaplar Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki köy okullarına gönderilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:23 
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