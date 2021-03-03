Sanayiciler AK Parti İl Başkanı Mumcu'ya projelerini anlattı - Son Dakika

Tüm Sanayiciler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindekiler AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu'yu ziyaret ederek Trabzon'a kazandırmayı düşündükleri Modern Sanayi Sitesi Projesini anlattı.

Göreve yeni seçilen AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Tüm Sanayiciler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindekileri makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Tüm Sanayiciler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Başkan Mumcu'ya Trabzon'a kazandırmayı düşündükleri Modern Sanayi Sitesi Projesi hakkında bilgi verirken, Başkan Mumcu da konuyla ilgili üzerlerine düşen her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Başkan Alemdaroğlu, Mumcu'ya yeni görevinde başarılı olması dileğinde bulunarak "Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bölgemiz için gelecek nesiller için hayırlı işlere hep beraber imza atmış oluruz. Bizim yaklaşık 5 yıldır süren bir projemiz var. Bunun iki yılını kooperatif kurmak suretiyle resmileştirerek sürdürüyoruz. 10 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız hem zamanlarını hem de paralarını harcıyorlar. Dolayısıyla geri dönüşü olmayan paralar harcıyoruz. Bu tamamen sosyal sorumluluk projesi adı altında yürütülüyor. Hedefimiz Değirmendere havzasını boşaltıp daha yaşanabilir ileriye dönük gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz güzel bir sanayi sitesi yapmak. Değirmendere havzasını da Trabzon'a katarak şehrin vizyonunu genişletmek istiyoruz. Burada ileriye dönük neler yapılabilir neler yapılmayabilir ile ilgili bizim görüşümüzden ziyade de tüm Trabzon'un görüşünü alarak yola çıkmak istiyoruz. Sonuçta burasını Trabzonlular yapacak. Dolayısıyla burada bizden sonra gelen kuşak yaşayacak. Bu konuda Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun bize güzel destekleri oldu. Kendisinin de seçim projelerinde önceliklerinden biri olan sanayi sitesi projemiz için büyükşehir belediyesi ile koordineli çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir belediyemizle kooperatifimiz arasında kurulan komisyon çalışmaları neticesinde iki arsa üzerinde çalışmalarımız var. Trabzon için yeni sanayiler olmazsa olmaz. Belki 10 yıl önce başlanması gerekirdi. Meşakkatli bir iş. Biz bunu sabırla beraber yürütüyoruz" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu da bu konuda üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını belirterek "Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - TRABZON