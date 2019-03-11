Sanayiciler Almanya İçin Büyüme Tahminini Düşürdü

Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2019 büyüme tahminini düşürdü.

Almanya'da sanayiciler, ülkeye ilişkin 2019 büyüme tahminini düşürdü.



Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, Alman ekonomisine yönelik 2019 büyüme tahmininin yüzde 1,5'den yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi.



BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da büyümenin dış nedenlerden dolayı hız kaybetmeye devam ettiğini aktararak, "Dış ticarette frenleme etkisi muhtemel. İhracatın yalnızca yüzde 1,5 artması bekleniyor." ifadesini kullandı.



Lang, İngiltere veya ABD ile dış ticaretteki aksaklıkların Alman ekonomisini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek, iç tüketime yönelik görünümün artan istihdamla birlikte güçlü kaldığını, ülkede ekipman ve inşaat yatırımlarında artış beklediklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor

Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı

Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor