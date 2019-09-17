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Sanayiciler Başkan Zorluoğlu ile yeni sanayi sitesini konuştu

1 saat önce

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon'da yapılması planlanan yeni sanayi sitesini konuştular.

Sanayiciler Başkan Zorluoğlu ile yeni sanayi sitesini konuştu, System.String[]

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon'da yapılması planlanan yeni sanayi sitesini konuştular.


Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde Trabzon'da yapımı planlanan yeni sanayi sitesi konuşuldu.


Gökçen Alemdaroğlu, Başkan Murat Zorluoğlu ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirterek yeni sanayi sitesinin yerini belirleme noktasında birlikte çalışma yapacaklarını vurguladı. Görüşmeyi değerlendiren Alemdaroğlu, "Sayın Zorluoğlu, kooperatif olarak yürüttüğümüz yeni sanayi sitesiyle ilgili olarak son çalışmalarımızı tamamlamamızı istedi. Sanayilerin mevcut yerinden taşınmasıyla ilgili olarak bizimle beraber olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni sanayi sitesiyle ilgili somut çalışmaları ortaya koyacağız. İlk planda neler yapılması gerektiğinin yanı sıra yer belirleme noktasında birilikte hareket edeceğiz. Sanayicinin ihitiyacına karşılık verecek modern bir sanayi sitesi için Büyükşehir Belediyesi ve kooparatif birlikte hareket edeceğiz" dedi. - TRABZON

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Gökçen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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