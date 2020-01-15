Sanayiciler deneyimlerini paylaşıyor - Son Dakika
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Sanayiciler deneyimlerini paylaşıyor

7 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Expel İlaç firması ortağı Nedim Büyüknacar, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Sanayiciler deneyimlerini paylaşıyor, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Expel İlaç firması ortağı Nedim Büyüknacar, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Kendi yaşamından, iş hayatından ve çevresinden örnekler veren Büyüknacar, yeni iş fikirleri, girişimcilik, dil eğitiminin önemi gibi birçok konuda önemli tavsiyelerde bulundu.


AOSB'de yer alan ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştiren Özel Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul yönetimi ve AOSB Bölge Müdürlüğü'nce hayata geçirilen söyleşi programları kapsamında, sanayicilerden iş tecrübelerini öğrenerek, geleceğe daha güvenle bakıyor.


Söyleşi programının konuğu olan İşadamı Nedim Büyüknacar, okulun konferans salonunda toplanan öğrencilere çocuk yaşlarda başladığı çalışma hayatından kesitler anlattı. İnsanın hayatında küçük yaşlardan itibaren hedefleri olması ve bu hedefler için yılmadan çalışması gerektiğini belirten Büyüknacar, kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere ilham kaynağı oldu.


Öncelikle dil öğrenmenin önemine dikkati çeken Büyüknacar, "Çocukluğumda her gün oyuna geç gelen arkadaşım evinde İngilizce sözlükten dil öğreniyordu. O dil bugün o arkadaşıma yurt dışının kapılarını açtı ve okulunu bitiremese de o dil sayesinde bugün çok büyük bir şirketin sahibi oldu. Size tavsiyem; sosyal medyada her gün bir saat daha az zaman geçirip dil öğrenin. Artık internetten bile dil öğrenebiliyorsunuz. TV karşısında size hiçbir faydası olmayan programlar yerine yabancı film izleyerek de dil öğrenmek mümkün olabiliyor. Bu imkanları değerlendirin" dedi.


"Tek pencereden bakmayın"


Kişilerin hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken tek bir pencereden baktıklarını, genellikle bu sebepten başarısız oldukları vurgulayan Büyüknacar, şöyle devam etti:


"En büyük hata tek bir noktaya odaklanıyor olmak. Her işe her duruma ve olaya geniş pencerelerden, farklı bakış açılarıyla yaklaşmak lazım. Örneğin hedefinizle ilgili gece yatmadan önce 1 saat daha farklı ne yapabilirim? diye düşünseniz farklı işler ortaya koyabilirsiniz. Sadece kendinize değil, ailenize ve ülkemize sorumluluğunuz olduğunu unutmayın. Yani yeni fikirlerinizi, buluşlarınızı, kendiniz için, size emek verenler için ve en önemlisi de ülkeniz için yapmalısınız. Bunu bir borç bilmelisiniz. İşiniz ne kadar zor olursa olsun korkmadan, küsmeden, pes etmeden, dört elle sarılıp çalışmalısınız."


Öğrencilere AR-GE çalışmalarının ve yeni buluşların öneminden de bahseden Büyüknacar, "bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişi" olarak tanımlanan "Melek Yatırımcıların" yeni buluşlara heyecan ve merakla yaklaştığını dile getirdi. Büyüknacar, "Yani sermayeniz olmasa bile siz yeter ki iyi fikirler, buluşlar ortaya çıkarın mutlaka değerlendirilecektir" dedi.


Konuşmasının sonunda "Sanayici - Öğrenci Buluşması" organizasyonunu gerçekleştiren AOSB Bölge Müdürlüğü'ne ve okul yönetimine teşekkür eden Nedim Büyüknacar, kendisini merakla dinleyen öğrencilerin sorularını da yanıtladı.


Okul Müdürü Durdu Mahmut Tokmak ise öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Büyüknacar'a teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Büyüknacar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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