Sanayiciler "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayiciler 'elektriği yüzde 20 daha uygun' alabilecek - Son Dakika Ekonomi

Sanayiciler "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabilecek

6 saat önce

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirterek, sanayicilerin SKTT ile "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabileceğini söyledi.

Sanayiciler

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirterek, sanayicilerin SKTT ile "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabileceğini söyledi.

Karayurt, Türkiye elektrik sektörü ve şirket faaliyetlerine ilişkin basın toplantısında, 2019'da enerji sektöründe, özellikle elektrik alanında ciddi hareketlenme olduğunu ifade etti.

Döviz fiyatlarındaki artışla sektörde yaşanan sıkıntılara rağmen, bu dönemin iyi yönetildiğini dile getiren Karayurt, "Kur artık daha sabit hale geldi. Finansal kuruluşların tahminleri de gelecek dönemde radikal bir değişim olmayacağı yönünde. Sektör olarak zor bir dönemden geçtik. Böyle bir dönemi bile başarıyla yönettik. 2020'ye olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

"Gelecek dönemde sektörde rekabet artacak"

Karayurt, gelecek yıl SKTT limitinin düşmesinin de gelecek dönem için olumlu bir gelişme olacağını belirterek, "SKTT limiti 1 Ocak itibarıyla 7 milyon kilovatsaate düşecek. SKTT'deki düşüş hedef abone sayısında artış sağlayacak. Aboneler elektriği SKTT'den ulusal tarifelere kıyasla çok daha ucuza alıyorlar. SKTT ile sanayiciler, elektriği yüzde 20 daha uygun alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karayurt, gelecek dönemde sektörde rekabetin artacağını ve bu rekabet ortamının da fiyat avantajı sağlayacağını söyledi.

Bu yıl, şirketlerinin faaliyete geçtiği 2015'ten bu yana ikinci en yüksek büyüme seviyesine ulaştığını dile getiren Karayurt, "2019'u yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme performansıyla kapatmaya hazırlanıyoruz. Yıl sonuna sayılı günler kala 1,7 milyar kilovatsaat elektriği abonelerimize sunmuş olacağız." dedi.

"Şirket 2020'de en az yüzde 50 büyüyecek"

Karayurt, şirket olarak üç ayda bir büyüme hedeflerini revize ettiklerini belirterek, 2020'de en az yüzde 50 seviyesinde büyümeyi öngördüklerini bildirdi.

Şirketin yerli ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğini aktaran Karayurt, "Halihazırda tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1200 megavat kurulu gücümüz bulunuyor. Yılda 6 milyar kilovatsaatten fazla üretim kapasitesine sahibiz." bilgisini paylaştı.

Karayurt, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına desteğin devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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