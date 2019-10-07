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Sanayiciler enerji giderlerini düşürecek

47 dakika önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü'nde, enerjiyi verimli kullanarak tasarruf sağlanması konusundaki eğitim çalışmalarının yanı sıra maliyetleri de düşürmek isteyen sanayiciler ile "Lisanssız Elektrik Üretimi" konulu toplantı düzenlendi.

Sanayiciler enerji giderlerini düşürecek, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü'nde, enerjiyi verimli kullanarak tasarruf sağlanması konusundaki eğitim çalışmalarının yanı sıra maliyetleri de düşürmek isteyen sanayiciler ile "Lisanssız Elektrik Üretimi" konulu toplantı düzenlendi.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, toplantıdaki konuşmasında, Türk sanayisi için sürdürülebilirliğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sanayicimizin daha rekabetçi şartlarda üretim yapabilmesi çabasındayız. Bu kapsamda, en önemli maliyetlerin başında gelen enerjiyi verimli kullanmanın yanı sıra maliyetleri de en aşağı seviyeye çekmek büyük önem taşıyor. AOSB'mizi ve sanayicimizi ilgilendiren konuların yakından takipçisi oluyor ve ekonomimizi en iyi nasıl geliştiririz diye çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Enerjiye ilişkin gerek verimli kullanım gerekse maliyet düşürücü çalışmaların sanayicinin rekabet gücü açısından önemine vurgu yapan Sütcü, "Bu toplantının amacı; güneş enerjisi kullanımı ve bununla ilgili neler yapılabileceğini enine boyuna tartışmak ve yeni mevzuatı öğrenmektir" diye konuştu.


Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve çok sayıda sanayicinin bulunduğu toplantı yoğun ilgi gördü.


Lisanssız Elektrik Üretimi ile ilgilenen sanayicilerin bir araya geldiği toplantıda, 'Güneş Enerjisi' maliyetleri ve avantajları konusunda fikir alışverişi yapıldı.


12 Mayıs 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 'Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" hakkında bilgilendirmeler yapılan toplantıda Lisanssız Elektrik Üretimi yatırımında en önemli noktalardan birinin projelendirme olduğu, maliyeti azaltmakta panel ve invertörlerin yerleşimi ile altyapı ve kablolamanın önemli olduğuna değinildi.


Sanayicilerin ve üst düzey yöneticilerin dikkatle dinlediği toplantının sonunda, katılımcıların 'Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" hakkındaki soruları yanıtlandı. - ADANA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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