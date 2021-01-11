Sanayiciler için son başvuru 30 Nisan - Son Dakika

Zonguldak Valiliği, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgeleri almaları için son tarihin 30 Nisan olduğunu açıkladı.

Zonguldak Valiliği, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgeleri almaları her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini almaları için son tarihin 30 Nisan olduğu belirtildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2' nci Maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur. Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5' inci Maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11' inci maddesi uyarınca e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2021 yılı için belirlenen 1.730,00 TL İdari Para Cezası uygulanacağından ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar vermeleri önem arz etmektedir. Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (4446100) no.lu telefondan bilgi ve yardım alabilirler." - ZONGULDAK