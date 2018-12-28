Sanayiciler Nükleer Tedarikçi Olma Yolunda

Son Dakika » Sektörel » Haber Haber Yayın Tarihi :

"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak

Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı

Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı