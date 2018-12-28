Son Dakika Haberleri: Sanayiciler Nükleer Tedarikçi Olma Yolunda

Sanayiciler Nükleer Tedarikçi Olma Yolunda

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin ihalelerine hazırlanıyor. ASO’nun yanı sıra, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odası’nın da içinde yer aldığı kümelenmede, Gaziantep ve Bursa’dan da toplam 53 sanayici bulunuyor. Rosatom Akademi Eğitim Departmanı Başkanı […]The post Sanayiciler nükleer tedarikçi olma yolunda appeared first on Enerji Enstitüsü.

Sanayiciler Nükleer Tedarikçi Olma Yolunda, System.String[]
Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelerine hazırlanıyor.

ASO'nun yanı sıra, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odası'nın da içinde yer aldığı kümelenmede, Gaziantep ve Bursa'dan da toplam 53 sanayici bulunuyor. Rosatom Akademi Eğitim Departmanı Başkanı Natalya Medvedeva ve Başkan Yardımcısı Maxim Balabanov'un öncülüğündeki ekip tarafından verilecek tedarikçi sistemi eğitimi belirli aralıklarla sürdürülecek. Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Standartları Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi'nden de uzmanlar katılıyor. Rosatom firmasının tedarik süreçleri ile ihale yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı ve ihale duyurularının nasıl gerçekleştirildiğinin aktarıldığı katılımcılara, kendi internet siteleri üzerinden kuracakları e-ticaret mekanizmasının da anlatılması planlanıyor. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde yer almak isteyen çok sayıda sanayici bulunuyor.

The post Sanayiciler nükleer tedarikçi olma yolunda appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:45 

Bursa, Akkuyu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı

Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı 45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 22:02:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayiciler Nükleer Tedarikçi Olma Yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]