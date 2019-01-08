Son Dakika Haberleri: Sanayiciler öğrencilerle buluştu

Sanayiciler öğrencilerle buluştu

2 saat önce

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 150'nci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Sanayiciler öğrencilerle buluştu, System.String[]
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 150'nci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık, 'Nasıl Başardım' isimli söyleşide gençlerle bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 

Pınar, Anadolu Lisesi, Tophane, Ekonomi
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