Sanayiciler öğrencilerle buluştu
2 saat önce
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 150'nci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
Tophane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, kuruluşunun 150'nci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar
ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık, 'Nasıl Başardım' isimli söyleşide gençlerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35
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