Son Dakika Haberleri: Sanayiciler piknikte buluştu
Son Dakika Yaşam Haber

Sanayiciler piknikte buluştu

25 dakika önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde sanayiciler bir araya geldi.

Sanayiciler piknikte buluştu, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde sanayiciler bir araya geldi.


ESO binasının arka bahçesinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sanayici aileleriyle birlikte katıldı. Kahvaltı ile başlayan etkinlikte çocuklar kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, yetişkinler de düzenlenen turnuvalara katılarak vakit geçirdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Başkan Kesikbaş, "İstedik ki biraz iş hayatının stresinden kurtulalım ve birlikte olalım. Harika bir ortam oluşturduk. Bu tür moral motivasyonlara ihtiyacımız var. Çok keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tanıyoruz, gülüp eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz burada" diye konuştu.


Etkinlik, katılanlara çeşitli hediyelerin verilmesiyle devam etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gölete devrilen otomobildeki iki kişiden biri öldü - ESKİŞEHİR
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayiciler piknikte buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]