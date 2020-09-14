Sanayiciler tedbir ve desteklerin devamını bekliyor - Son Dakika

Sanayiciler tedbir ve desteklerin devamını bekliyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona virüs salgınına rağmen Türk sanayicisinin üretime devam ettiğini ancak mutlaka destek mekanizmalarının genişletilerek devam etmesi gerektiğini işaret etti.

Sanayiciler tedbir ve desteklerin devamını bekliyor, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona virüs salgınına rağmen Türk sanayicisinin üretime devam ettiğini ancak mutlaka destek mekanizmalarının genişletilerek devam etmesi gerektiğini işaret etti.

Üretime dair söz konusu yorumu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler üstünden yaptıklarını ifade eden Kesikbaş, Sanayi Üretim Endeksi'nin yıllık yüzde 4,4 arttığını kaydetti. Sanayi üretimindeki artışa ilişki olarak konuşan Kesikbaş, Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuzda arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin tahmini yüzde 3,9 artış şeklinde olduğunu ifade ederek, "TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, imalat sanayinin Covid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıkmış oldu. Tüm zorlu koşullara rağmen üretmeye devam eden sanayicimizin bu ivmeyi sürdürmesi için gerekli tedbir ve desteklerin devamını beklemekteyiz. Bu süreçten ekonomik olarak en az hasarla çıkmamızın formülü en sağlıklı koşullarda üretmeye devam etmektir" dedi.

Veriler paylaşıldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 1,4 arttığı bilgisini paylaşan Kesikbaş, şöyle devem etti:

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 artış gösterdi." - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Koronavirüs, Eskişehir, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayiciler tedbir ve desteklerin devamını bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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