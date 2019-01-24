Sanayicilere 'Farkındalık' Teşekkürü

BOSİAD'ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, örnek girişim için sanayicilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Mesleki Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ni (BOSİAD) ziyaret etti. Başkan Abdullah Bayrak ile Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Parseker ve Orhan İğrek'ten 'BOSİAD Mesleki-teknik Eğitimi Özendirme Projesi' kapsamında hazırlanan klip ve projenin detaylarını dinleyen Dülger, BOSİAD yönetimine teşekkür etti.

Meslek liselerinin eski başarılı günlerine kavuşması için bugüne kadar pek çok toplantı, çalıştay ve konferansın yapıldığını hatırlatan BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, "Fakat şu ana kadar maalesef somut bir sonuç alınamadı. Sanayinin nitelikli çalışan sorunundan ötürü bu konu sürekli bizim de gündemimizde yer alıyor. Yönetimdeki genç arkadaşlarımızdan gelen bu fikrin üzerine gittik ve böyle bir klip ortaya çıktı" dedi.

KLİP BAKANLIKTA DA GÜNDEME GELDİ

Klibin büyük ilgi ve beğeni gördüğünü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda da gündeme geldiğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, mesleki-teknik eğitim noktasında aileler ve çocuklarda farkındalık oluşturacak klipten ötürü BOSİAD yöneticilerine teşekkür etti. Okulları meslek alanlarına göre işletmelerle eşleştirmeye ve öğrencinin mezun olduğunda istihdam noktasında doğru yerlere ulaşmasını içeren bir çalışma içinde olduklarını belirten Dülger, bu konuda BOSİAD'ın da fikrini almak istediklerini ifade etti.

Konuşmasında, Türkiye'de istihdam sorunundan ziyade nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşandığını kaydeden Dülger şunları söyledi: "Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde önümüzdeki süreçte mesleki ve teknik eğitim okullarımızın öğretim programlarında sektörün ihtiyaç ve beklentilerine odaklanan önemli değişiklikler olacak. 9. sınıfta alanlar seçilecek ve bir öğrenci liseye başlarken ilgi alanını belirlemiş olacak. Ayrıca işletmelerde beceri eğitimlerinin artırılması planlanmakta, dolayısıyla sizler de işletmeye aldığınız öğrencileri ilgi ve becerileri noktasında tanıma fırsatı bulacaksınız."

BU DÖNÜŞÜMÜ ÖNCE BURSA BAŞARABİLİR

Bursa'da meslek liselerinin sayısal olarak yeterli düzeyde olduğunu, ancak bina ve atölye olarak yenilenmeye ihtiyacı olanların bulunduğunu vurgulayan Dülger, "Yeni okullar yapılmasından ziyade önce bu okullarımızı verimli hale getirmeliyiz. Meslek liseleri bu şekilde özendirilirse yeni okul talebi zaten kendiliğinde gelecektir. Fakat yaşanan bu sorun sadece ülkemizin değil, Almanya'nın da Fransa'nın da, kısacası tüm dünyanın sorunu. Bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu konuda dezavantaj gibi görünen genç nüfus insan kaynağımızı avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, sanayide Bursa'yı planlamadan Türkiye'yi planlamak mümkün değil. Çünkü Bursa, Türkiye'nin bir önsözü gibi. Farklı kültür coğrafyalarından insanları bir uyum içinde bir araya getirmiş bir şehir Bursa. Bu dönüşümü her şehirden önce Bursa başarabilir" diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BOSİAD arasında bir işbirliği protokolünün de imzalanabileceğinin ifade edildiği toplantının sonunda Abdullah Bayrak, Sabahattin Dülger'e Bursa OSB'nin kuruluştan günümüze geldiği noktayı anlatan Bir Sanayi Devrimi kitabını takdim etti.