Sanayicilere GES anlatıldı

Adana'da sanayicilere güneş enerji santralleri (GES) hakkında bilgi verildi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, sektörü bilgilendirme yatırımcılara doğru bilgi vermek için her ilde bu tür programlar yaptıklarını, Adana'nın bu toplantının düzenlendiği 13. il olduğunu belirtti.

Sektörde isteyerek veya istemeyerek de olsa bir bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Erkan, "Sektörün tüm unsurları, bileşenleri hakkında seminerde bilgi verilecek. Teknik bilgilerin yanı sıra sektör için finasman çözümleri anlatılacak." dedi.

Seminerde banka ve sektör temsilcileri tarafından katılımcılar GES, depolama, aktarma üniteleri, mevzuatlar ve finans konularında sunumlar yapıldı.