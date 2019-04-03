Sanayicilere İstihdam Teşvikleri Anlatıldı

Adana İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli ile Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü,Denetim Kurulu Üyesi Hilal Aksöz, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayici ve çalışanları toplantıya katıldı.

Seyhan Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sanayicilere ilave istihdam konusunda işverenlere sunulan imkanlar hakkında bilgiler verildi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, toplantının açılışındaki konuşmasında, sanayicileri bilgilendirmeye yönelik organizasyonun önemine işaret ederek, "Ben de bir sanayici olarak; buraya kadar gelip sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmelerinden dolayı il müdürlerimize tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Burada hem yeni teşvik uygulamaları konusunda bilgi edineceğiz hem de varsa kafamızla oluşan sorulara cevap alma imkanı bulacağız" dedi.

Adana İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, işletme sahipleri ve yöneticileri ile etkin bir işbirliği ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Geçtiğimiz Ağustos ayı malümunuz ülkemiz;dış kaynaklı saldırılardan dolayı ekonomik olarak hem istiham hem de üretim anlamında zor günler geçirdi. Ancak,bu olumsuz durum elbirliği ile iyi noktalara gelmeye başladı. Ülkemizde teşvik anlamında çok önemli tedbirler alınmıştır. Dileğimiz bu teşviklerden siz değerli sanayicilerimizin en iyi şekilde istifade etmesidir" dedi.

Yeni düzenlemeler konusunda da bilgi veren Ahmet Karaveli, şunları söyledi:

"İşyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin bazı prim teşviki, destek ve indirimlerdenbir yıl süreyle yararlanması mümkün bulunmamaktaydı.Yeni düzenleme ilemahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır."

Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat isekurum olarak işverelerin her türlü soru ve sorunları için yanlarında olduklarını belirterek, "Sizin kazanmanız demek ülkemizin kazanması demektir. Daha fazla işçi istihdamı ile ülkemizin daha fazla kazanması anlamına gelmektedir." diye konuştu.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Canbolat, hükümetin sağladığı son teşviklerle ilgili ayrıntılı bilgiler de vererek, "1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alınan işçiler için, daha önce yürürlükte bulunan teşviklere ilave olarak yeni bir teşvik verilmektedir" dedi.

Sadece özel sektör işverenlerinin yararlandığı bu teşviklerden yararlanmak için bir takım koşulların bulunduğunu ifade eden Canbolat, şöyle devam etti:

"Teşvikten yararlanacak işverenin sigorta ve işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor. Ancak, borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece teşvikten yararlanabiliyorlar.

Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının sonunda, kurum yetkilileri katılımcıların sorularını yanıtladılar.