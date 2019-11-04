Son Dakika Haberleri: Sanayicilere KOSGEB destekleri anlatıldı
Son Dakika Ekonomi Sanayicilere KOSGEB destekleri anlatıldı

Sanayicilere KOSGEB destekleri anlatıldı

6 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren Proje Ofisi'nce, sanayicilere KOSGEB desteklerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgi verildi.

Sanayicilere KOSGEB destekleri anlatıldı, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren Proje Ofisi'nce, sanayicilere KOSGEB desteklerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgi verildi.


Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün hizmete açtığı Kamu Kampüsü'nde düzenlenen toplantıya, AOSB Proje Ofisi KOSGEB Temsilcisi Özlem Sakık konuşmacı olarak katıldı.


AOSB'de faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmalara teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Ofisi KOSGEB Temsilcisi Özlem Sakık, sanayicilere sundukları hizmetler konusunda bilgi verdi.


Sakık, AOSB Proje Ofisi'nin, "Ulusal ve AB programları aracılığı ile gerçekleştirilen AR&GE ve inovasyon projeleri, AR&GE/ Tasarım Merkezi kurulum ve sürdürme hizmetleri, KOSGEB ve Bakanlık kapsamındaki hibe proje ve destekleri konusunda hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir birim olduğunu vurguladı.


Sanayicilere KOSGEB desteklerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgi veren Özlem Sakık, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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