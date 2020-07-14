Sanayicilere sosyal mesafesiz Bilecik tarımı anlatıldı - Son Dakika

Sanayicilere sosyal mesafesiz Bilecik tarımı anlatıldı

Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcilerine Bilecik'teki tarım sektörü tanıtıldı.

Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcilerine Bilecik'teki tarım sektörü tanıtıldı. Toplantının küçük bir odada sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, katılımcıların kimi maskeli kimi maskesiz olmasız gözlerden kaçmadı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor
Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor


Bilecik Vali Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, daire müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile sanayi kuruluşlarının temsilcilerini katıldığı etkinlik, Gölpark'ta doğa yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Tesislerinde Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bilecik'in tarım sektöründeki mevcut durumu, gerçekleşen projeler, devam eden projeler, 2023 yılı vizyonu ve yatırım yapmak için neden? Bilecik" başlıkları altında sunum yaptı.


"Önemli sanayicilerimiz var, il ve bölge ölçekli değerlendirmelerini arzu ediyoruz"


Vali Şentürk, kentte ciddi bir dinamizm, ilgi ve rağbetin bulunduğunu, hedeflerinin büyük şehirlerin arasında arka bahçe pozisyonunda kalmak istemediklerini bilakis tam tersine heves edilen, yapılaşmasını ve işletmesini örnek vaziyette ortaya koyabileceği bir formatta olmak istediklerini söyledi. Doğallığını, tarihini ve özünü en çok koruyabilmiş il pozisyonunda olduklarını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:


"Vasıflarımızı sürdürülebilir kılacak şekilde hem ekonomik kalkınmamıza hem de sosyal gelişmemize katkı sağlayacak şekilde dinamiklerimizi iş birliği içerisinde hareket edebilmesini sağlamak istiyoruz. Önemli sanayicilerimiz var, il ve bölge ölçekli değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Onu sağlayacak bir yapılaştırma ve etkileşim oluşturmalıyız. Hem tarımsal faaliyetler boyutunda iş dünyasının ilgisini cezbetme noktasında yatırımlar yapılabilmesini sağlamak, hem de sanayicinin kendi arasındaki etkileşimini arttırarak daha yüksek bir dinamizme sahip olmasını istiyoruz. Amacımız, ilimizin yerel ve genel dinamiklerinin yanında sanayicisiyle, kente gönlü olan her insanın önerilerini harmanlayarak, önerilerin içerisinden daha verimli daha faydalı olabilecekleri ortaya koymak."


"Bilecik hiç kimsenin sırtına yük değildir"


Sadece bir kişiyi kalkındırmak istemediklerini topyekün kalkınarak, güç birliği yaparak mevcut potansiyeli birlikte kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Şentürk, "Değerleri ve imkanları birleştirdiğiniz zaman daha büyük değerlerler ortaya koyma imkanımız olacaktır. Bilecik hiç kimsenin sırtına yük değildir. Bilecik'e bu sosyal payda da ne yaparız? iki kişilik yemekten üç kişi doyar mı? doyar. İki kişilik bir faaliyetin oluşturacağı bir sinerji, dört kişiyi, beş kişiyi etkiler, matematik gibi değildir sosyal hayat. Dolayısıyla sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak şekilde özellikle sanayiciyi de biraz daha Bilecik'in içine almak istiyoruz" dedi.


Sosyal mesafeye sadece protokol üyeleri uydu


Öte yandan toplantının yapıldığı alanın küçük olması ve sosyal mesafe kuralına sadece protokol üyelerin uyması gözlerden kaçmadı. Ayrıca katılımcıların çoğunda maske bulunurken, bi kaç kişinin maske takmadığı görüldü.


Etkinlik, sanayi kuruluşlarının görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Milletvekili, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayicilere sosyal mesafesiz Bilecik tarımı anlatıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayicilere sosyal mesafesiz Bilecik tarımı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]