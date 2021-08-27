Üye Girişi
Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor

27.08.2021 12:21
Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kuruluna yönelik iftiraların artması ve Başkan Nursaçan'ın bu iftiraların ardındaki gerçekleri ortaya koymasıyla birlikte sanayiciler birbiri ardına gruplar halinde destek ziyaretleri başlattılar.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kuruluna yönelik iftiraların artması ve Başkan Nursaçan'ın bu iftiraların ardındaki gerçekleri ortaya koymasıyla birlikte sanayiciler birbiri ardına gruplar halinde destek ziyaretleri başlattılar. Önceki gün üç ayrı sanayici grubunun ziyaretinin ardından dört grup daha Başkan Nursaçan'ı ziyaret ederek saldırılara karşı yanında olduklarını ifade etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, icazet aldığı tek grup olan sanayicilerden destek görmeye devam ediyor. OSB Başkanı Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerini önceki gün üç ayrı sanayici grubu ziyaret etmişti. Bu ziyaretler dört grupla daha devam etti.

SANAYİCİNİN MESAJI: ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İlk grup Başkan Nursaçan'ı öğleden önce ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte sanayicilerle yakından ilgilenen Başkan Nursaçan, OSB'ye yönelik iftiralardan bahsetti ve bu iftiraların en başta Kayseri'ye zarar verdiğini söyledi. Sanayiciler de Kayseri'de herkesin ne yapmak istediğinin farkında olduklarını ifade ederek Başkan Nursaçan ve yönetimine güvendiklerini dile getirdiler.

Başkan Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerini öğleden sonra da kalabalık bir sanayici grubu ziyaret etti. Sanayicilere bu ilgilerinden dolayı tek tek teşekkür eden Başkan Nursaçan, yapılan iftiralara karşı sessiz kalmayacaklarını ve sadece sanayicilerden icazet aldıklarını yineledi. Destek mesajları veren sanayiciler de önceki OSB yönetimi döneminde karşılaştıkları sorunlara da değinerek bu dönemde yapılanların görülmemesine tepki gösterdiler. Sanayiciler, Kayseri OSB yönetimine açıkça zulüm yapıldığını vurgulayarak zulme sessiz kalmayacaklarını dile getirdiler.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini öğleden sonra bir başka sanayici grubu daha ziyaret etti. Başkan Nursaçan ve yönetimine olan güven ve desteklerini ifade eden sanayiciler, iftiralarla Kayseri'ye zarar verilmesini önlemek için bireysel olarak da ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydettiler.

BAŞKAN YILDIRIM DA ZİYARET ETTİ

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan'ı Talas Belediyesi Eski Başkanı Rifat Yıldırım da ziyaret etti. Aralarında sanayicilerin de bulunduğu bir grupla Başkan Nursaçan'ı ziyaret eden Yıldırım, yapılanları doğru bulmadığını belirtti. - KAYSERİ

Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor
Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor
Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi 13:31 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti 13:00 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için 12:39 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:37 Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Sın Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta         
13:14
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı         
13:00
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:46:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement