“Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TOSYÖV'de yaptığı konuşmada sanayide yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TOSYÖV'de yaptığı konuşmada sanayide yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, "Sanayicideki birikimi değerlendirecek, elini tutacak bir üst yönetime ihtiyaç var" dedi.

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