“Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TOSYÖV'de yaptığı konuşmada sanayide yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TOSYÖV'de yaptığı konuşmada sanayide yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, "Sanayicideki birikimi değerlendirecek, elini tutacak bir üst yönetime ihtiyaç var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22
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