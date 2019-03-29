Son Dakika Haberleri: “Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”

“Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TOSYÖV'de yaptığı konuşmada sanayide yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TOSYÖV'de yaptığı konuşmada sanayide yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, "Sanayicideki birikimi değerlendirecek, elini tutacak bir üst yönetime ihtiyaç var" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 

Mustafa Bozbey, belediye başkan adayı, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Sanayicinin elini tutacak üst yönetime ihtiyaç var”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]