Sanayicinin Mesleki Eğitime Destek Talebi

Eskişehir
Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, mesleki eğitim reform çalışmalarını önemsediklerini, bu faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir sanayisine ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürüterek "Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programını" hazırladıklarını bildirdi.
Eskişehir'in gelecek vizyonunun ortaya konduğu çalışmanın bundan sonra odanın vereceği hizmetler ve projelerine temel teşkil edeceğini ifade eden Kesikbaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Oluşturulan raporla sanayinin ihtiyaçlarının tespiti ve bunların giderilmesi konusundaki çalışmalar tüm açıklığıyla ortaya kondu. Raporda yerli ve milli üretim için çalışmalar yapan, markalaşma için çaba harcayan, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara eğitim başta olmak üzere destek sağlanması ve devlet işlemlerinde kolaylıklar oluşturulması açıkça ifade edildi.
Eskişehir'deki sanayi ve diğer bileşenlerin üstünde durduğu konuların başında mesleki eğitim reform çalışmaları gelmekte. Mesleki eğitim desteklenmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve vergisel avantajlar oluşturulması genel bir kanı olarak ortaya konmakta."
Kesikbaş raporda, Hasanbey Lojistik Merkezi'nin etkin kullanılması, Lojiktik Köy ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
arasında demiryolu hattının vakit kaybetmeden yapılması ve kentin limanlara bağlanmasını sağlayacak Bursa- Gemlik
demiryolu hattının bir an önce hayata geçirilmesinin vurgulandığını kaydetti.