Son Dakika Haberleri: “Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik”

“Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik”

2 saat önce

Bursa'da faaliyet gösteren bebeciler, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı'yı ziyaret ederek, sektörün sorunlarını dile getirdi.

“Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik”, System.String[]
Bursa'da faaliyet gösteren bebeciler, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı'yı ziyaret ederek, sektörün sorunlarını dile getirdi. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:47 

Ömer Yıldız, Yıldırım, Bursa, Ekonomi
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