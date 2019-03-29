“Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik”
2 saat önce
Bursa'da faaliyet gösteren bebeciler, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı'yı ziyaret ederek, sektörün sorunlarını dile getirdi.
Bursa
'da faaliyet gösteren bebeciler, Yıldırım
Kaymakamı Adem Yazıcı'yı ziyaret ederek, sektörün sorunlarını dile getirdi. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız
, "Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:47
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