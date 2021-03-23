Sanayiciye çatı GES için finansman desteği - Son Dakika

Sanayiciye çatı GES için finansman desteği

23.03.2021 10:20
Sanayiciye çatı GES için finansman desteği, System.String[]

Antalya OSB ile QNB Finans Leasing arasında, fabrika çatılarına GES kurmayı kolaylaştıran bir protokol imzalandı.

Antalya OSB ile QNB Finans Leasing arasında, fabrika çatılarına GES kurmayı kolaylaştıran bir protokol imzalandı. Protokol ile bölge sanayicine GES projeleri için uygun şartlara sahip finansman desteği sağlanacak.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile QNB Finans Leasing arasında Bölge sanayicilerinin enerji maliyetlerini düşürecek bir protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın "Çatılara Özgürlük" projesinin uygulanabilirliğini sağlayan protokol ile fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlara sahip finansman desteği sunulacak. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, QNB Finans Leasing Bölge Müdürü Nedim Duman, QNB Finansbank Ticari Bankacılık Portföy Yönetmeni Hasan Selçuk Karafağ ve QNB Finansbank Akdeniz Şube Müdürü Ali Yuncu katıldı.

"Protokol imzalandı"

İmzalanan protokol ile Çatılara Özgürlük Projesine destek veren finansman kuruluşu sayısının ikiye yükseldiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bir finansman kuruluşumuzun daha yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması ve enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, bizlerle aynı fikirde olması ve desteğini sunması hem Bölge sanayicimiz hem de ülke sanayisi için çok önemli bir adımdır. İmzaladığımız protokol kapsamında, projeleri uygun bulunan Bölge sanayicilerimize çatı GES kurulumları için uygun şartlara sahip finansman desteği sağlanacaktır. QNB Finans Leasing ailesine bu önemli destek için teşekkür ederiz" dedi.

"Örnek ve öncü işbirliği"

Antalya OSB katılımcılarına imzalanan protokol kapsamında belirlenen özel koşullar çerçevesinde gereken desteği sunacaklarını aktaran QNB Finans Leasing Bölge Müdürü Nedim Duman, "QNB Finans Leasing olarak son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat yatırımlarını finanse edebilmekteyiz. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin önemini göz önünde bulundurduğumuzda, 2021 yılında enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları gündem olmaya devam edecek. Bu kapsamda ülke çapında birçok güneş enerjisi santralleri (GES), çatı GES, rüzgar enerji santralleri (RES), bio kütle/ bio gaz (BES) projeleri finanse ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin bünyesindeki firmalara "Çatılara Özgürlük" sloganıyla başlattığı Çatı GES projelerinin finansmanını yapmak adına gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin başta sanayicimiz, şehrimiz adına hayırlı olmasını ve diğer sanayi bölgelerine de örnek, öncü olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Sanayiciye çatı GES için finansman desteği
Sanayiciye çatı GES için finansman desteği

Antalya, Finans, OSB, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayiciye çatı GES için finansman desteği - Son Dakika Ekonomi


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