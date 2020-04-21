Sanayiciye korona virüsü uzatımı - Son Dakika
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Sanayiciye korona virüsü uzatımı

6 saat önce

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü korona virüsü nedeniyle yıllık işletme cetveli verme süresi ile sanayi sicil belgesi vize sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Sanayiciye korona virüsü uzatımı, System.String[]

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü korona virüsü nedeniyle yıllık işletme cetveli verme süresi ile sanayi sicil belgesi vize sürelerinin uzatıldığını duyurdu.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada 2019 yılı yıllık işletme cetveli süre uzatımına ilişkin, "Her yıl nisan ayı sonuna kadar girilmesi (doldurulması) gereken yıllık işletme cetvelini korona virüsü salgını riski nedeniyle veremeyen sanayicilerimizin bakanlığımıza başvurusu halinde süre 4 aya kadar uzatılacaktır. Bu kapsamda Yıllık işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar yetiştiremeyen sanayicilere 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'nden başvurmaları durumunda 4 aya kadar ek süre verilecektir" ifadeleri kullanıldı.


Sanayi sicil belgesi vize sürelerinin uzatımı hakkında ise, "Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerimiz için aranan vize edilmiş sanayi sicil belgelerinin ibrazı için verilecek olan 30 günlük süre, sanayi sicil belgesi vize süreleri 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30 Haziran 2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri için 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacaktır" sözlerine yer verildi.


Elektronik sanayi sicil belgesi uygulaması ile sisteme kayıtlı sanayicilerin il müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmadan sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik ve benzeri tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sanayi sicil bilgi sistemine girerek yapabilecekleri de eklendi. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:40 Kaynak: İHA

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