Sanayiciyi ihracat kurtardı
5 dakika önce
Sanayi üretiminde 2019'un ilk yarısında kırılgan da olsa bir toparlanma yaşandığını ortaya koyan KPMG Türkiye raporuna göre, yıla zayıf başlayan sektördeki sınırlı toparlanma kısmen ihracatın gücünü korumasından kaynaklandı.
Sanayi üretiminde 2019'un ilk yarısında kırılgan da olsa bir toparlanma yaşandığını ortaya koyan KPMG Türkiye raporuna göre, yıla zayıf başlayan sektördeki sınırlı toparlanma kısmen ihracatın gücünü korumasından kaynaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:59
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