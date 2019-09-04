Son Dakika Haberleri: Sanayiciyi ihracat kurtardı
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Sanayiciyi ihracat kurtardı

5 dakika önce

Sanayi üretiminde 2019'un ilk yarısında kırılgan da olsa bir toparlanma yaşandığını ortaya koyan KPMG Türkiye raporuna göre, yıla zayıf başlayan sektördeki sınırlı toparlanma kısmen ihracatın gücünü korumasından kaynaklandı.

Sanayiciyi ihracat kurtardı, System.String[]

Sanayi üretiminde 2019'un ilk yarısında kırılgan da olsa bir toparlanma yaşandığını ortaya koyan KPMG Türkiye raporuna göre, yıla zayıf başlayan sektördeki sınırlı toparlanma kısmen ihracatın gücünü korumasından kaynaklandı.

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:59 
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