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Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu - Son Dakika

Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu

06.12.2021 17:47

- Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki sanayi sitesinde, tek bir alana bırakılan çöpler 6 aydır alınmayınca ortaya adeta çöp dağı çıktı.

- Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki sanayi sitesinde, tek bir alana bırakılan çöpler 6 aydır alınmayınca ortaya adeta çöp dağı çıktı. Esnaf, 6 aydır biriken çöplerin bir an önce toplanmasını istedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi'nin yönetimi, biriken çöpleri dükkanların önündeki alana bırakıyor. Dükkan işletmecileri 6 aydır biriken çöp yığınına bir çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti. Çöplüğün fare ve sineklerin yuvası haline geldiğini ifade eden işletmeciler, oluşan pis ortam dolayısıyla hastalık kapmaktan endişe duyuyor.

Mağdur durumda olduklarını ifade eden esnaf İsmet Özçelik: "Ben burada kiracıyım, pandemiden kaçıyorduk; şimdi burada tifo, kanser ve veremin derdine düştük. Bu çöpün buradan kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

"Burası fareden ve sinekten geçilmiyor"

Hiç kimsenin yardım etmediğinden bahseden bir başka esnaf Halil Kıymık, "6 aydır buradaki çöpler alınmıyor. Bu çöplük yüzünden burası fareden ve sinekten geçilmiyor. Esnaflar olarak mağduruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Burası pislikten geçilmiyor" şeklinde konuştu.

"Kime gideceğimizi bilmiyoruz"

Çaresiz durumda olduklarını belirten İsmail Sevinç ise, "Buradaki çöp sıkıntısı bitmiyor. Belediyeye müracaat ediyoruz, belediye işi kooperatife bırakıyor. Kooperatife müracaat edince onlar da bu sefer işi yine belediyeye bırakıyor. Burada kokudan durulmuyor. Bu pis ortamın ne zamana devam edeceğini bilmiyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Buna nasıl bir çözüm bulacağımızı da bilmiyoruz. Çöpler buraya dökülüyor ama hiçbir zaman alınmıyor. Artık kime gideceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı."

(CÖ-RFK-NSO-BA-Y)

Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu
Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu
Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu
Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu

Başiskele, Kocaeli, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayide aylardır toplanmayan çöpler, adeta dağ oluşturdu - Son Dakika


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