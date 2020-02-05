Sanayide çalışan gençler sanat ve spor dolu bir gün geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayide çalışan gençler sanat ve spor dolu bir gün geçirdi - Son Dakika

Sanayide çalışan gençler sanat ve spor dolu bir gün geçirdi

6 saat önce

Trabzon Fatih Organize Sanayi Bölgesinde çalışan gençler, Trabzon Gençlik Merkezinin organizasyonuyla çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Sanayide çalışan gençler sanat ve spor dolu bir gün geçirdi, System.String[]

Trabzon Fatih Organize Sanayi Bölgesinde çalışan gençler, Trabzon Gençlik Merkezinin organizasyonuyla çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Fatih Organize Sanayi Sitesinde çalışan bir grup genç, dün mesai bitiminde Trabzon Gençlik Merkezine getirildi.

Burada düzenlenen ebru ve müzik kursuna katılan gençler, ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Trabzonspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Medical Park Stadı'na geldi.

Trabzonspor'un 5-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmayı tribünlerde birlikte izleyen gençler, eğlenceli anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, etkinliklere ilişkin hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Sanayide ağır işlerde çalışan gençler, önce Gençlik Merkezimizde stres attı. Ardından Trabzonspor maçında tribünlerde yerlerini alan genç işçiler, doya doya bir gün geçirdi." ifadesine de yer verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle çeşitli etkinliklere katılan gençlerin, Gençlik Merkezini tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Gençlerin mesai bitiminde kendilerine tahsis edilen araçla Gençlik Merkezine geldiğini belirten Öztürk, merkezde gençlerin çeşitli kurslara katılarak eğitim aldığını, müzik eşliğinde güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Öztürk, söz konusu gençlerin daha önce statta maç izleme imkanı bulamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız Bakanlığımızın desteğiyle maddi imkanı olmayan gençlere ulaşarak onların sosyal yaşamlarına destek sağlamak. Erken yaşta sanayide çalışarak iş hayatına katılan gençlerimiz, Gençlik Merkezimizin üyesi de oldu. Bu tür faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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