Sanayide çalışan kadınlar kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor - Son Dakika
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Sanayide çalışan kadınlar kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor

07.03.2022 11:17

Kocaeli Dilovası'nda elektrik kabinleri ve panoları üretimi yapan fabrikada çalışan kadınlar, metal ürünlere kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor, sacları tonajlı pres makinelerine bağlayıp şekil veriyor.

Kocaeli Dilovası'nda elektrik kabinleri ve panoları üretimi yapan fabrikada çalışan kadınlar, metal ürünlere kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor, sacları tonajlı pres makinelerine bağlayıp şekil veriyor.

Daha çok erkeklerin bulunduğu sanayi sektöründe başarılı bir şekilde işlerini sürdüren kadın çalışanlar, haftanın 5 günü belirli saatlerde sanayide metal ürünleri işliyor.

Fabrikanın kaynağından büküm işlerine kadar birçok alanında çalışan kadınlar, AA muhabirine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Pres bölümünde 4 yıldır çalışan Kader Arzu Taşdemir, kadın veya erkek ayırt etmeksizin herkesin bu işi yapabileceğini söyledi.

Taşdemir, elektrik panosunun kapaklarını ürettiklerini belirterek, "Ben pres bölümünde sac bağlıyorum. Sonra o sacı alıp hatta geri koyuyoruz. Ona göre ölçülerini ayarlıyoruz. Daha sonra üretime ve seri imalata devam ediyoruz. İlk başta dışarıdan arkadaşlarım bana, 'Sen nasıl bu işi yapıyorsun, preste çalışmak zor değil mi?' diye soruyorlardı. Ben de yapabildiğimi, zorlanmadığımı söylüyordum. İlk başladığımda daha hafif bir şeyler yapmayı istiyordum ancak alışınca gördüm ki öyle bir zorluk çıkmadı karşıma. Bu iş sadece erkeklere has değil, herkes çalışabilir." dedi.

"İşini sevdikten sonra kadının yapamayacağı şey yok"

İşçilerden Cevadiye Dulun, başka bir fabrikanın kaynak bölümünde de çalıştığını belirtti.

Ürünler geldiği zaman ilk önce 4 kenarına punta kaynak yaptığını, sonra çakma cıvata işlemine geçtiklerini ardından da köşe kaynağını verdiklerini anlatan Dulun, "Bunu bütün kadınlar yapar. İşini sevdikten sonra kadının yapamayacağı şey yoktur. Öğreninceye kadar biraz zorlanıyorsunuz ama şimdi gözüm kapalı kaynak yaparım. Kadınlara çalışma tavsiyesinde bulunuyorum. Evde oturmaktansa çalışmak daha iyi. Hem kendilerini geliştirmiş hem de ev bütçesine katkı sunmuş olurlar." diye konuştu.

Fabrikanın metal büküm bölümünde çalışan Feyza Özkanlı ise presten çıkan malzemelerin köşelerini belirli ölçülere göre bükerek iş yaptıklarını söyledi.

Özkanlı, çalıştığı ilk dönemlerde ağır iş olduğu için biraz korktuğunu ve tedirgin olduğunu kaydederek, "Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel gidiyor. Tüm kadınlar çalışabilir, erkeği-kadını yok bu işin. Kadın olarak çalışmak çok güzel hatta alışınca çok daha iyi." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar sanayide daha faydalı"

Fabrikanın müdürü Serkan Esen de fabrikalarını 2 yıl önce taşıdıklarında erkek personel bulmada sıkıntı yaşayınca kadın çalışan almaya karar verdiklerini belirtti.

Kadınların işte daha verimli olduğuna dikkati çeken Esen, şunları kaydetti:

"Fabrikamızı 2 yıl önce farklı bir yere taşıma kararı aldığımızda personel bulmada sıkıntı yaşadık. 'Kadınlar da acaba sanayide çalışabilir mi?' diye düşündük. Böylece kadın personellerin başvurularını değerlendirdik. Daha önce yaşamadığımız bir tecrübeyi yaşadık. Kadınlar da sanayide çalışabilirmiş, bunu gördük. Üstelik kadınlar çalışırken daha özenli, daha dikkatli, disiplinli ve daha verimli. Sanayide ataerkil bir sistem var. Kadınlarda öğrenip geliştirme yeteneği var. Kadınlar sanayide daha faydalı. Erkek çalışanlarda disiplin sorunu yaşarken kadınlar daha sağduyulu, daha uyumlu ve verimli."

Sanayide çalışan kadınlar kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor
Sanayide çalışan kadınlar kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor
Sanayide çalışan kadınlar kaynak yapıyor, cıvata sıkıyor

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Dünya Kadınlar Günü, Dilovası, Metal, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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