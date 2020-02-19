Sanayide çalışmak isteyen kadınlara ücretsiz CNC eğitimi

Tezmaksan Akademi, kadınların sanayide daha çok yer almalarını sağlamak ve kadın emeğini desteklemek için 9-13 Mart tarihlerinde, beş günlük özel bir eğitim programı uygulayacak.

"CNC (Computer Numerical Control)" bilgisayar sayımlı yönetim" anlamına geliyor. CNC tezgahlar, üzerine özel bir standarda göre delikler delinmiş bantlar ile "otomatik" olarak işleme yaparlar. "CNC makineler," üzerine monte edilmiş bir bilgisayar aracılığı ile programlanarak "otomatik" olarak işlem yapan makineleri tanımlıyor.

Tezmaksan'dan yapılan açıklamaya göre, Akademi web sitesi üzerinden başvurulan programı ile sanayide çalışmak isteyen kadınlara ücretsiz CNC işleme merkezi eğitimleri verilecek. Eğitimler Tezmaksan Akademi'nin İstanbul İzmir ve Ankara şubelerinde uzman eğitim kadrosu eşliğinde olacak.

Açıklamada, "Kadınların sanayide başarıyla yer alabileceği perspektifiyle yola çıkan, bir başka deyişle sanayide kadın farkındalığı oluşturmanın önemine inanan Tezmaksan Akademi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'daki şubelerinde kadınlara ücretsiz eğitim verecek" denildi.

Buna göre, 9-13 Mart tarihleri arasında bir hafta sürecek İzmir ve İstanbul eğitimlerinin konusu, "CNC İşleme Merkezi Eğitimi" olacak. Bu programda, "İşleme Merkezinin Çalışma Prensibi", "Programlamanın Genel Yapısı", "Mutlak ve Artımsal Koordinat Sistemleri G90,G91" başlıkları işlenecek.

Aynı tarihlerde Ankara'da gerçekleştirilecek eğitimin konusu ise "CNC Torna Eğitimi" olarak belirlendi. Bu eğitim "CNC Torna Tezgahı Genel Tanıtımı", "CNC Torna Tezgahının Açılması" ve "Takımların Manuel Hareketi ve Tezgah Sıfır Noktasına Gönderilmesi" başlıkları altında gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimlere başvurular, https://tezmaksanakademi.com/adresi üzerinden yapılabiliyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan ve 2015 yılından bu yana faaliyet yürüten Tezmaksan Akademi'nin İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Ankara'da da şubesi bulunuyor.

Kurulduğu günden bu yana 47 ilde 40 bin teknik lise öğrencisine "Torna ile Şekillenen Hayatlar Semineri" düzenleyen Akademi, her yıl meslek okullarına ücretsiz kaynak kitap desteği de sunuyor. Meslek okullarına 2019 yılında 50 bin kitap dağıtılırken, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Ostim Teknik Üniversitesi ile de eğitim ve proje noktasında işbirliği protokolü imzaladı. Tezmaksan Akademi, kurduğu online eğitim platformu üzerinden 5075 öğrenciye eğitim veriyor.