Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek! - Son Dakika

Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek!

05.05.2021 14:23
Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek!, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Proje ajans tarafından onaylanarak 1,2 milyon TL mali destek almaya hak kazandı.

Eskişehir OSB tarafından BEBKA'ya sunulan "Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu" projesi yapılan değerlendirmeler sonucu desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de örneği bulunmayan proje ile birlikte sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırılacak, birbirleri ile entegre şekilde dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak, dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmek yoluyla işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" kurulacak.

EOSB Dijital Dönüşüm Platformu kurulacak

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, proje ile birlikte kuracakları "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" ile Türkiye'de örneği bulunmayan bir çalışmaya imza atacaklarını aktararak, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Mali Destek Programı kapsamında; Eskişehir OSB olarak başvurduğumuz "Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu" projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje destek tutarı 1,2 milyon TL'dir. Projemiz 18 ay sürecek olup, 2022 yılı içinde projemiz tamamlanarak hayata geçirilecektir. Bu proje ile, sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırmak, birbirleri ile entegre şekilde dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmek yoluyla işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla bünyemizde bir "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" kurulacak ve Eskişehir sanayimize kazandırılmış olacak" dedi.

Dijital dönüşüm bilinci yaygınlaştırılacak

Başkan Nadir Küpeli, proje sayesinde bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını aktararak, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"EOSB Dijital Dönüşüm Platformunun kurulmasıyla firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlanacak ve bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırılacak, firmalar arasında ortak bir data değerlendirme ve geliştirme ortamı oluşturulacak, firmalara stratejik olarak yol gösterici faaliyetlerde bulunulacak. EOSB Projesinin odaklandığı alan; dijitalleşmenin de temel yapısını oluşturan sensörler, veri toplama sistemleri, bulut bilişim altyapısı, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti uygulamalarıdır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını kapsayacak ve tüm kuruluşların ortak kullanabileceği, yenilikçi bir teknoloji olan LPWAN Düşük Güç Geniş Alan Network kablosuz iletişim ağı ile bu sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı kurulacaktır. Proje sayesinde, ortak kullanıma açık, maliyet etkin, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin tamamında uygulanabilecek gelişmiş bir platform elde edilecektir."

Örnek projelere destek verdi

BEBKA Yönetim Kuruluna ve Genel Sekreteri M. Zeki Durak'a teşekkürlerini de ileten Başkan Küpeli, "BEBKA Genel Sekreteri Sayın M. Zeki Durak, göreve geldiğini günden bu yana Eskişehir'e ve OSB'mizdeki hem sanayicilerimizle hem de kurum olarak bizlerle büyük bir uyum içerisinde çalıştı. Sayın Durak önderliğinde, BEBKA'da hepsi birbirinden başarılı projeler hayata geçmeye başladı. Örnek projelerin desteklenmesi noktasında özenle ve objektif hareket edildi. Bu vesileyle projemize destek olan, destekleri ile her zaman şehrimize, bölgemize katkı sağlayan BEBKA'nın çok değerli yönetim kurulu üyelerine ve Genel Sekreterimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek!

geri dönüşüm, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtıp 3 evi soydu! O anlar kamerada Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtıp 3 evi soydu! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü         
17:05
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir         
16:53
NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu         
16:46
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor         
15:51
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 17:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement