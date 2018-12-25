Son Dakika Haberleri: Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi Ve Sergisi'ne Geri Sayım

Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi Ve Sergisi'ne Geri Sayım

1 saat önce

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde "Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi" düzenlenecek.

Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi Ve Sergisi'ne Geri Sayım, System.String[]

Sanayide dijital çözüm örneklerinin bir arada sunulacağı zirve ve sergi, 27 Aralık 2018 Perşembe günü TOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşecek.

TOSB Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi" düzenleniyor. Açılış konuşmasını TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu'nın yapacağı zirve ve sergide sanayide dijital dönüşüm tartışılacak. Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde gerçekleşecek olan "Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi"nde Nexthorızons, Formcnc, Proente, Simularge, Innocentrum, Devecitech-Enlil, Etom Teknoloji ve ArGe, Kirpidoc, Triomobil, Doruk Otomasyon, Threaddinmotion, Togitek, Pitcher, GET Elektrikli Araçlar by Getratron, Novosim, HangaarLab, Infotron, Createchnic ve Patika Robotics'den sektöre hizmet veren önemli konuşmacılaryer alacak.

Sergide çok sayıda dijital çözüm örneği bir arada olacak

Dijital çözüm örneklerinin yatırımcılarla buluşacağı sergide Kirpidoc, Innocentrum, Threaddinmotion, Proente Otomosyan, Togitek, Devecitech-Enlil, Pitcher, GET Elektrikli Araçlar by Getratron, Simularge, Nexthorizons, Novosim, Createchnic, ETOM Teknoloji ve ArGe, HangaarLab, Infotron,Patika Robotics, Triomobil, Formcnc ve Doruk Otomasyon gibi bir çok firma ürünlerini sergileyecek.

Robot teknolojisinden IoT'ye kadar bir çok konu masaya yatırılacak

Sergi alanı açılışından sonra zirvede;Yeni Nesil Taşıyıcı Robotlar ve Dijital Dönüşüme Etkisi, Katmanlı İmalat Teknolojileri, Kestirimci Bakım ve Kestirimci Kalite'nin Üretim Süreçlerinde Uygulanması, Üretim Hatlarının Dijital Dönüşümünde Simülasyon Uygulamaları, Kağıt ve Kutudan, Etkileşimli ve Oyunlaştırılmış İnovasyon Yönetimine, Ticaretin İşletim Sistemi, Güvenli ve Kontrollü Dosya Paylaşımı, Endüstriyel IoT ile Tasarruf ve Verimlilik Fırsatları, IoT, AR ve AI uygulamaları konuları masaya yatırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:16 Kaynak: Bültenler

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